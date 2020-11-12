Разработка вакцин от COVID-19 должна быть вне политики, – глава РФПИ

Кирилл Дмитриев Фото из открытых источников

Разработка вакцин от коронавируса должна быть вне политики, международное сотрудничество по этой теме крайне важно, поскольку миру нужен диверсифицированный портфель качественных препаратов. Об этом заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, при поддержке которого создавалась вакцина, передает "РИА Новости".

"Спутник V" - первая зарегистрированная вакцина против коронавируса в мире, вакцина на основе безопасной и эффективной платформы аденовирусных векторов человека. Все больше стран высоко оценивают платформу аденовирусных векторов человека и планируют включать такие вакцины, как наиболее проверенные и изученные, в свой национальный портфель вакцин", - отметил Дмитриев, слова которого приводятся в Twitter-аккаунте вакцины "Спутник V".

"Хотелось бы подчеркнуть важность международного взаимодействия и тесного сотрудничества между разработчиками вакцин из разных стран. Вакцины должны быть вне политики - миру необходим диверсифицированный портфель качественных препаратов, и вакцина "Спутник V" на основе проверенной платформы аденовирусных векторов человека - важная его часть", - сказал он.

Эффективность вакцины "Спутник V" от коронавируса в ходе первого промежуточного анализа данных третьей фазы исследований в РФ составила 92%. Эффективность была доказана на основании первого промежуточного анализа данных через 21 день после получения добровольцами первой иммунизации.

"Спутник V" является первой зарегистрированной вакциной в мире, основанной на хорошо изученной платформе вектора аденовируса человека. Она входит в число 10 разрабатываемых в мире вакцин в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые наиболее близки к окончанию третьей фазы клинических испытаний и к началу массового производства. Россия направила в ВОЗ ходатайство об ускоренной регистрации и преквалификации вакцины.

В данный момент проводятся клинические исследования "Спутник V" в России на 40 тысячах добровольцах. Клинические испытания также проходят в Белоруссии, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Индии и Бразилии.