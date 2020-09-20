Разработчик "Новичка" извинился перед Навальным

Алексей Навальный Фото из открытых источников

Разработчик признался, что свою дальнейшую жизнь посвятил борьбе с этим ядом

Один из разработчиков "Новичка" Вил Мирзаянов извинился перед российским оппозиционным политик Алексеем Навальным за то, что участвовал в разработке этого боевого отравляющего вещества. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Дождь".

"Приношу свои глубокие извинения Навальному за то, что я участвовал в этом преступном бизнесе по разработке вещества, которым он отравился", - отметил Мирзаянов.

Кроме этого, разработчик добавил, что всю свою дальнейшую жизнь он посвятил борьбе против боевых ядов, в частности "Новичка".

К слову, химик этнического татарского происхождения Вил Мирзаянов родился в 1995 году в России, однако сейчас проживает в США. Мужчина больше всего прославился тем, что раскрывал тайные эксперименты с химическим оружием в России.

Напомним, в августе Алексея Навального забрали в больницу с признаками отравления в тяжелом состоянии. Некоторое время он находился под аппаратом ИВЛ. Сначала мужчина находился в медучреждении Омска. Позже политика доставили в клинику Charite в Берлине.

Через некоторое время медики в Германии определили, что Навального отравили веществом группы "Новичок". Это также подтвердил Институт оборонных исследований Швеции и ряд других лабораторий.

Примерно две недели назад Алексей Навальный пришел в себя и снова может говорить. А недавно оппозиционер опубликовал в сети пост, в котором рассказал о своем самочувствии.