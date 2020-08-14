Расследователи определили личность главы операций ЧВК "Вагнер" в Африке: Что о нем известно

В Bellingcat заявили, что операции наемников в Африке Константин Пикалов, известный как "Мазай" Bellingcat

Операции наемников в Африке возглавляет военный из Санкт-Петербурга

Расследователи проекта Bellingcat установили личность человека, который, по их данным, возглавляет операции частной военной компании "Вагнер" в Африке. Им оказался 52-летний Константин Пикалов, известный так же как "Мазай". Об этом говорится в совместном расследовании Bellingcat с изданиями The Insider и Der Spiegel.

Как выяснилось, Константин Александрович Пикалов 1968 года рождения служил офицером российской воинской части под Санкт-Петербургом до 2007 года. После отставки он продолжал жить на военной базе по крайней мере до 2012 года и руководил частным детективным агентством.

Сейчас мужчина свободно путешествует по Европе с помощью Шенгенской визы. По данным расследователей, Пикалов немало времени провел в Центральноафриканской республике и Мадагаскаре, где контролировал операции ЧВК "Вагнер".

Отмечается, что проект Bellingcat провел расследование благодаря полученному доступу к записям телефонных разговоров так называемого "повара Путина" Евгения Пригожина. Заметим, мужчину считают куратором "Вагнера" за период с конца 2013 – начало 2014 года.

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"Этот период был ключевым для первых планов и создания ЧВК "Вагнер", которая в конечном итоге стала ключевым инструментом операций Кремля на востоке Украины и впоследствии в Сирии", – отметили авторы.

Кроме этого, расследователи убеждены, что частную военную компанию возглавляет российское Главное разведывательное управление (ГРУ). По их данным, глава "Вагнера" Дмитрий Уткин путешествовал с офицером ГРУ "Андрей Иванович Лаптев" (Олегом Иванниковым) во время операций в Украине и на Северном Кавказе.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что бойцы ЧВК "Вагнер" проходят лечение в клинике в Петербурге, связанной с высшим руководством Российской Федерации в частности, с Владимиром Путиным.