Распространял коронавирус: В Мюнхене задержали мужчину, который облизал перила в метро

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Мужчина утверждал, что болеет COVID-19

В Мюнхене задержали 33-летнего мужчину по подозрению в умышленном распространении коронавирусной инфекции. Об этом 23 марта заявила пресс-служба мюнхенской полиции, сообщает DW.

Как отмечается, мужчина облизал в метро баварской столицы автоматы по продаже билетов, стационарные поручни и движущиеся поручни эскалатора. Впоследствии мужчина отметил, что зараженный коронавирусом и опубликовал видео своего поступка в соцсетях.

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В результате этого было начато расследование по подозрению в намеренном создании угрозы для здоровья граждан. Сейчас специалисты устанавливают, действительно ли человек был заражен COVID-19.

Напомним, по состоянию на 07:40 понедельника, 23 марта, количество зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире составляла 339 259 человек, а всего от осложнений болезни умерло более 14,7 тысяч пациентов.