Распространение коронавируса COVID-19 может продолжиться и летом, - ВОЗ

Специалисты считают, что бесполезно надеяться на исчезновение инфекции летом

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Руководитель программы здравоохранения по вопросам чрезвычайных ситуаций ВОЗ Майк Райан заявил, что коронавирус может дальше распространяться и в других климатических условиях, в том числе и в теплое время года. Об этом он рассказал во время ежедневного брифинга ВОЗ.

"Мы пока не знаем, какой будет активность вируса в различных климатических условиях. Мы должны признать, что вирус может сохранить способность распространяться", - сказал Райан.

Кроме этого, он отметил, что бесполезно надеяться на исчезновение коронавируса летом, поскольку нет каких-либо доказательств, что такое может случиться.

Напомним, по состоянию на утро, 6 марта, количество инфицированных китайской коронавирусной инфекцией COVID-2019 в мире превысило 98 тыс. лиц.

Также в Минздраве заявили, что по состоянию на 6 марта в Украине не зарегистрировано новых случаев заболевания COVID-19.