Расизм, Ким Чен Ын и российское вмешательство в выборы: В США состоялись финальные дебаты между Трампом и Байденом

Джо Байден и Дональд Трамп Фото из открытых источников

В целом дебаты состоялись в более позитивной атмосфере

Вечером в четверг, 22 октября, в Соединенных Штатах состоялись последние дебаты перед президентскими выборами между действующим президентом Дональдом Трампом и кандидатом на пост президента от Демократической партии Джозефом Байденом. Об этом сообщает DW.

Согласно сообщению, в отличие от предыдущих, эти дебаты прошли в более доброжелательной манере. Этого удалось достичь, в частности, благодаря отключенным микрофонам, которые не позволяли перебивать друг друга в течение первых двух минут ответа на каждый вопрос.

Что касается выступлений участников, то Байден сравнил попытки Трампа наладить отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном с попыткой умиротворения Гитлера.

"Это все равно, что сказать, что у нас были хорошие отношения с Гитлером до того, как он фактически вторгся в Европу", - заметил Байден относительно отношений Трампа и лидера КНДР.

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В свою очередь Трамп прокомментировал высказывания главы Нацразведки о возможном вмешательстве в выборы России и Ирана, и подчеркнул, что эти страны желают ему проигрыша.

"Потому, что никто не был жестче в отношении России, чем я", - сказал Трамп и вспомнил о введенных в отношении России санкциях, а также поставке в Украину вооружения.

Байден пригрозил любой стране, которая вмешается в выборы, что ей придется "заплатить за это цену".

Как отмечается, значительное внимание во время дебатов было отведено обсуждению расизма в США. Так Байден признал существование в стране "структурного расизма" и обвинил Трампа в "подливания масла в расистский огонь".

Со своей стороны Трамп признал, что изначально негативно относился к движению Black Lives Matter, поскольку слышал, что они называют полицейских свиньями. "В этом помещении нет меньшего расиста, чем я", - заявил президент США.

Кроме этого, Трамп атаковал Байдена, обвиняя его сына Хантера в грязных финансовых операциях в Украине, которым якобы воспользовался и отец.

"Я никогда не брал ни одного пенни из зарубежных источников", - сказал Байден и подчеркнул, что он опубликовал свои налоговые декларации за все 22 года, в то время как Трамп не опубликовал ни одной.

Напомним, в конце сентября состоялись первые дебаты между Дональдом Трампом и Джо Байденом. В ходе этого кандидаты на пост президента США коснулись ряда вопросов, в том числе работы сына Байдена в Украине, который, по словам Трампа, заработал целое коррупционное состояние.

Через некоторое время Комиссия по президентским дебатам США отменила второй раунд дебатов между действующим американским президентом Дональдом Трампом и кандидатом от Демократической партии Джо Байденом.