Ракета компании SpaceX стартовала на орбиту со спутником для изучения океана

Спутник будет изучать влияние глобального потепления

В США ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX стартовала на орбиту с научным океанографическим спутником Sentinel-6A Michael Freilich. Об этом сообщила пресс-служба NASA в Twitter.

Отмечается, что запуск был осуществлен в 12:17 (19:17 по Киеву) с авиабазы Ванденберг в штате Калифорния. Первая многоразовая ступень ракеты Falcon 9 приземлилась на специальной площадке через 8 минут 19 секунд после старта.

"3.. 2.. 1.. 0.. and liftoff of Sentinel-6 Michael Freilich, continuing a legacy of ocean observation and international collaboration to benefit all humanity."