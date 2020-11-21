Ракета компании SpaceX стартовала на орбиту со спутником для изучения океана

Falcon 9 Twitter SpaceX

Спутник будет изучать влияние глобального потепления

В США ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX стартовала на орбиту с научным океанографическим спутником Sentinel-6A Michael Freilich. Об этом сообщила пресс-служба NASA в Twitter.

Отмечается, что запуск был осуществлен в 12:17 (19:17 по Киеву) с авиабазы Ванденберг в штате Калифорния. Первая многоразовая ступень ракеты Falcon 9 приземлилась на специальной площадке через 8 минут 19 секунд после старта.

"3.. 2.. 1.. 0.. and liftoff of Sentinel-6 Michael Freilich, continuing a legacy of ocean observation and international collaboration to benefit all humanity." pic.twitter.com/JCT0AnV0za — NASA (@NASA) November 21, 2020

Чуть позже, через 53 минуты после старта ракеты, космический аппарат Sentinel-6A Michael Freilich был выведен на полярную орбиту высотой 1,3 тыс. км.

Известно, что спутник запустили в рамках совместной программы NASA, Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Европейского космического агентства по отслеживанию уровня мирового океана и сбора данных о влиянии глобального потепления на изменение береговых линий.

Кроме того, аппарат войдет в состав действующей американо-европейской спутниковой орбитальной группировки Copernicus по мониторингу окружающей среды.

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Напомним, недавно американское космическое агентство NASA опубликовало аудиофайл, который ей прислал собственный марсоход Perseverance, записав его в космосе на пути к Марсу. Соответствующее аудио было записано с целью проверки систем аппарата.