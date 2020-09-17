Ради обещанного Беларуси кредита в России изменят Налоговый кодекс

Встреча лидеров РФ и Беларуси Фото из открытых источников

Это антикризисная поддержка, в том числе на борьбу с COVID-19, и в целом это поддержит платежный баланс Беларуси

Российская Федерация выдаст Беларуси межгосударственный кредит на миллиард долларов двумя траншами в 2020-м и 2021 году. Для этого в России изменят Налоговый кодекс. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, сообщает "Интерфакс".

Еще 500 миллионов долларов Минск получит через Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР).

Для межгосударственного кредита будут нужны поправки в Налоговый кодекс, которые включат Беларусь в список стран, которым Россия может такие кредиты предоставлять. По словам Силуанова, поправки уже подготовили.

Он отметил, что это антикризисная поддержка, в том числе на борьбу с COVID-19, и в целом "это поддержит платежный баланс Беларуси".

Сроки погашения кредита определят позже в сделках. Силуанов отметил, что "в среднем продолжительность наших кредитов составляла около 10 лет".

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Ранее президент РФ Владимир Путин во время встречи с белорусским президентом Александром Лукашенко в Сочи заявил, что Россия предоставит Беларуси кредит на 1,5 миллиарда долларов.