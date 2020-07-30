Работы-собаки бегают по заводу Ford

Собаки-роботы Фото из открытых источников

Компания закупила двух киберсобак

Американский автогигант Ford купил пару роботов Spot компании Boston Dynamics для того, чтобы они помогли создать трехмерную карту завода трансмиссий, передает AvtoDream.

Отмечается, что на каждую "собаку" поставили по пять камер, которые дают обзор на 360 градусов. Роботы ходят по заводу на скорости почти до 5 км/ч, умеют преодолевать ступени или проползать под низкими препятствиями. Одной зарядки аккумуляторов хватает на два часа.

По словам менеджера по цифрового инжиниринга Марка Годериса, эти работы нужны были компании Ford для того, чтобы понимать, как в точности выглядит его завод. На основе собранных данных составят инженерную модель предприятия, которую затем используют при разработке программы модернизации и переоснащения. Для этих же целей можно было бы взять стандартные 3D-камеры на триподах, но тогда процесс занял бы вдвое больше времени - две недели. И обошелся бы на 300 000 долларов дороже.

На сайте разработчика собака-робот Spot в базовой комплектации стоит 74 500 долларов. "Собаку" можно использовать в самых разных сферах: строительстве, производстве, развлечениях, исследованиях, наблюдениях и тому подобное.

Ранее сообщалось, что в Британии для дезинфекции улиц от коронавирусной инфекции используют роботов-собак.