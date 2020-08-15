Работники Белавиа вышли на протест

Люди присоединились к акции солидарности

Забастовка на Белавиа Фото з відкритих джерел

Сотрудники авиакомпании "Белавиа" присоединились к акции протеста и солидарности в Беларуси. Соответствующее видео размещено на Telegram-канале Беларусь Сейчас.

На видеозаписи можно видеть несколько десятков работников, которые держат белые и красные воздушные шарики и плакаты. Также люди держат буквы с надписью "Мы против насилия".

За последние несколько дней к протестам и забастовкам присоединились работники ряда крупных белорусских предприятий, включая завод БелАЗ.

Забастовка на Белавиа Фото з відкритих джерел

Отметим, что Белавиа – это национальная авиакомпания Беларуси. Основные рейсовые и чартерные международные полеты осуществляет из Национального аэропорта Минск. Компания имеет 17 представительств в странах ближнего и дальнего зарубежья, является членом Международной организации авиаперевозчиков ИАТА.

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Напомним, в четверг, 13 августа, в Беларуси начались забастовки на предприятиях на фоне протестов в стране после победы на выборах Александра Лукашенко.