Путин заявил Макрону, что Навальный мог отравиться сам, - СМИ

Алексей Навальный Фото из открытых источников

Он также пренебрежительно высказался об оппозиционере

Президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эмманюэлем Макроном 14 сентября заявил, что российский оппозиционер Алексей Навальный мог сам принять яд "Новичок". Об этом пишет французская газета Le Monde со ссылкой на источники.

Российский президент рассказал Макрону, что Навальный якобы использовал свой Фонд борьбы с коррупцией для "шантажа депутатов и чиновников". Путин также назвал Навального "простым баламутом в интернете".

По данным газеты, Путин предположил, что Навальный сам мог принять яд, а нервно-паралитическое вещество не так сложно изготовить, как считается.

Макрон, в свою очередь, тут же отверг версию о попытке Навального отравиться самому, как пишет газета.

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Напомним, в августе Алексея Навального забрали в больницу с признаками отравления в тяжелом состоянии. Некоторое время он находился под аппаратом ИВЛ. Сначала мужчина находился в медучреждении Омска. Позже политика доставили в клинику Charite в Берлине.

Через некоторое время медики в Германии определили, что Навального отравили веществом группы "Новичок". Это также подтвердил Институт оборонных исследований Швеции и ряд других лабораторий.

Примерно две недели назад Алексей Навальный пришел в себя и снова может говорить. А недавно оппозиционер опубликовал в сети пост, в котором рассказал о своем самочувствии.