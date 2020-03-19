Путин заявил, что не знает, кем будет в 2024 году

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Также он отверг сравнение себя с царем

Президент России Владимир Путин заявил, что еще не знает, кем будет в 2024 году, но готов подумать о какой-либо должности, если народ захочет его видеть у власти. Об этом он рассказал в видеоинтервью российскому изданию "ТАСС".

На вопрос журналиста, навсегда ли Путин с россиянами, тот ответил, что пока не знает и это зависит от того, в качестве кого он должен остаться.

"Не знаю, посмотрим. Впереди еще много времени... Если народ скажет "оставайтесь", надо подумать будет. В каком качестве – это другой вопрос... Впереди еще 4 года, у меня сейчас нет ответа, в каком качестве я могу тогда быть. Но самое главное, повторяю еще раз, совершенно искренне, без какого-либо красования, самое главное, самый принципиальный вопрос – это настроение подавляющего большинства граждан страны. Это вопрос доверия, конечно", - сказал он.

По его словам, элиты могут нервничать из-за такой неопределенности, но "первичный источник власти – это народ", и для него очень важно "чувствовать, понимать, чего люди хотят".

Кроме этого, Путин заверил, что ему и в голову не приходило, что он будет президентом, еще и так долго, однако уйти с должности ему не дает чувство ответственности "за то, что происходит, как происходит, что будет происходить".

Путин также отверг сравнения его с царем.

"Это не соответствует действительности. Это так, знаете, можно было бы кого-то другого назвать царем. Я же работаю каждый день, я не царствую. Царь – это тот, кто сидит, сверху смотрит и говорит: вот прикажу, и там кое-что сделают. А сам только шапку примеряет и смотрит в зеркало. Я работаю каждый день", - добавил Путин.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон, который признает украинцев и белорусов носителями русского языка и освобождает их от специального экзамена для получения гражданства.