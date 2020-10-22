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Путин заявил, что лично просил отпустить Навального на лечение

Президент РФ Владимир Путин Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

У Навального были проблемы с выездом заграницу из-за судебного следствия

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что лично способствовал тому, чтобы оппозиционного политика Алексея Навального выпустили на лечение в Германию. Об этом он рассказал во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай".

"Сразу же, как только жена этого гражданина обратилась ко мне, я тут же дал поручение прокуратуре проверить возможность выезда его за границу на лечение, имея в виду, что могли бы и не выпускать, потому что у него были ограничения, связанные с судебным следствием и уголовным делом. У него были ограничения на выезд. Я сразу попросил Генеральную прокуратуру разрешить это сделать. Он уехал", — сказал Путин.

Он также уверяет, что если бы Навального хотели отравить власти России, то ему бы не дали выехать за границу.

Новости по теме: Канцлер Германии Меркель тайком посетила Навального в клинике, — Spiegel

Ранее сообщалось, что российский оппозиционер Алексей Навальный заявил о причастности к его отравлению лично президента Российской Федерации Владимира Путина. По словам политика, он не имеет других версий произошедшего.

Впоследствии на эти обвинения отреагировал пресс-секретарь Путина Песков. Он заявил, что Кремль располагает доказательствами сотрудничества Навального с ЦРУ.

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