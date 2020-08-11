Путин заявил, что его дочь сделала прививку от COVID-19 российской вакциной

Президент РФ Владимир Путин Фото из открытых источников

По его словам, после прививки у дочки поднялась температура

Президент России Владимир Путин заявил, что одна из его дочерей сделала прививку от коронавируса COVID-19 вакциной, изготовленной в РФ. Об этом сообщает Интерфакс.

"Я знаю, что эта вакцина, как вы сказали, была сделана на основе аденовирусных векторов, но преимущество, на мой взгляд, заключается в том, что это на базе аденовирусных векторов человека именно сделано, и она работает более точно, формирует устойчивый антительный и клеточный иммунитет, я это тоже очень хорошо знаю, поскольку одна из моих дочерей сделала себе такую прививку. Думаю, в этом смысле она приняла участие в эксперименте", - сказал Путин.

Также он рассказал, что после первого укола у его дочери поднялась температура до 38 градусов, а на следующий - до 37 с небольшим.

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"И все. После второго укола, второй прививки, тоже температура немного поднялась, но потом все сошло на нет, чувствует себя хорошо, и титры (антител к коронавирусу, - ред.) высокие", - добавил президент РФ.

По словам Путина, у многих людей, которые сделали прививку от коронавируса, нет никаких внешних проявлений, в частности температуры, "все проходит так, как будто ничего и не делали".

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Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса.