Путин вводит военных и технику в Нагорный Карабах

Президент РФ Владимир Путин Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

"Миротворческий контингент России" разворачивается сроком на 5 лет

Президент России Владимир Путин сообщил о развертывании "миротворческого контингента" на территории Нагорного Карабаха. Об этом говорится в обращении Путина

"Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, который соединяет Нагорный Карабах с Республикой Армения, разворачивается миротворческий контингент Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Как отмечается, "Миротворческий контингент России" разворачивается в количестве 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

"Срок пребывания миротворческого контингента Российской Федерации - 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды, если ни одна из Сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока о своем намерении прекратить применение данного положения", - добавил Путин.

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Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что подписал с президентами России и Азербайджана документ о прекращение войны в Нагорном Карабахе с 01:00 10 ноября.