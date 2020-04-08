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Путин: Справились с печенегами и половцами, победим и эту коронавирусную заразу

Президент РФ Владимир Путин Фото из открытых источников

По словам Путина, определяющими для России будут "ближайшие две-три недели"

Президент Российской Федерации Владимир Путин в видеообращении к народу заявил, что Россия одержит победу над коронавирусной болезнью COVID-19, как и раньше побеждала печенегов и половцев. Об этом сообщает российское издание РБК

"Все проходит и это пройдет. Наша страна неоднократно проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы - со всем справилась Россия. Победим и эту коронавирусную заразу. Вместе мы все преодолеем", - отметил Путин.

Также президент РФ подчеркнул, что понимает проблемы жителей страны, которые возникли из-за распространения COVID-19. Однако, по его словам, победа в борьбе с COVID-19 зависит от того, насколько ответственно подойдут к этому миллионы россиян.

Так, Владимир Путин убежден, что определяющими для развития эпидемиологической ситуации в России будут "ближайшие две-три недели". В частности, от сегодня и на протяжении этого периода в каждом регионе РФ будут введены профилактические меры для борьбы с COVID-19. 

Напомним, по состоянию на утро 8 апреля количество больных коронавирусной болезнью в России возросла до 8672 лиц: за сутки зафиксировали более тысячи новых инфицированных. 

 

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