Путин санкционировал взлом компьютеров Демпартии США в 2016 году, - доклад

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на саммите G20 в Осаке, 28 июня 2019 года Kevin Lamarque/Reuters

Одну из ключевых ролей во время атаки играл сайт WikiLeaks

Комитет Сената по разведке обнародовал доклад о вмешательство России в американские выборы в 2016 году, в котором говорится о том, что президент РФ Владимир Путин санкционировал взлом компьютеров Демократической партии США. Об этом пишет CNN.

Согласно докладу, президент РФ Владимир Путин в 2016 году санкционировал российские хакерские атаки на компьютерные сети и счета, связанные с Демократической партией США.

При этом одну из ключевых ролей во время атаки играл сайт WikiLeaks, который по версии парламентариев, помогал российской разведке. Также отмечается, что глава избирательного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт сотрудничал с представителями РФ, в том числе с миллиардером Олегом Дерипаской до, во время и после выборов 2016 года.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп требует у журналистов The Washington Post и The New York Times отказаться от Пулитцеровской премии за расследование относительно вмешательства России в американские выборы в 2016 году.