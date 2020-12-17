Путин рассказал, юудет ли баллотироваться на выборах президента России в 2024 году

Владимир Путин РБК

По словам главы РФ, поправки в Конституцию были приняты " на благо страны"

Президент России Владимир Путин заявил, что пока не решил, будет ли баллотироваться на выборах президента РФ в 2024 году. Об этом он сообщил во время ежегодной пресконференции, передает ТАСС.

По словам Путина, он имеет формальное разрешение от россиян на выдвижение своей кандидатуры. "Я для себя еще не принял решение, пойду я или не пойду на выборы в 2024 году. Но что касается стабильного развития страны, это (возможность баллотироваться, – ред.) много чего стоит. Формально это разрешение есть от народа. Делать это, не делать – посмотрю", – сказал президент РФ.

В то же время он добавил, что поправки в российскую Конституцию, которые позволяют ему оставаться президентом до 2036 года, приняты на благо страны. "По поводу того, что стоило или не стоит делать в рамках поправок к Конституции. У меня есть одно универсальное правило - отвечая на этот вопрос, надо понимать, пойдет ли то, что мы делаем, на благо страны или нет. Если не пойдет, то не стоит. А если пойдет – то стоит делать", – высказался Путин.

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Напомним, с 25 июня по 1 июля в России состоялось голосование по поправкам в Конституцию, которые среди прочего предлагают обнуление президентских сроков Владимира Путина, что позволит ему вновь баллотироваться в президенты и оставаться у власти до 2036 года.

В ноябре стало известно, что в Госдуму РФ внесли законопроект об обнулении президентских сроков Путина. Внесение документа объяснили итогами всенародного голосования.