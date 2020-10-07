Путин рассказал, как проводит досуг и может ли позволить себе "пивко после работы"

По словам президента РФ, он старается не употреблять пиво в последнее время

Президент Российской Федерации Владимир Путин откровенно рассказал о своей личной жизни, признавшись что имеет внуков, а также поделился, как проводит свой досуг. Об этом он сказал в интервью по случаю своего 68 дня рождения, передает ТАСС .

Как отмечается, когда его попросили назвать количество внуков, Владимир Путин отказался. В отличие от семейных вопросов о своем досуге он говорил гораздо охотнее.

В частности, российский президент рассказал, что регулярно играет в хоккей и теряет "по два килограмма за игру", а также "фрирайдит" на лыжах.

Кроме того, отвечая на вопрос, может ли он с друзьями выпить "пивка в пятницу после работы" он отметил, что старается не употреблять этот напиток. "Я стараюсь пиво не пить в последнее время. Брюшко растет", - ответил Путин.

Президент России также отметил, что, по словам давних друзей, за время президентства он "почти не изменился".