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Путин рассказал, как проводит досуг и может ли позволить себе "пивко после работы"

Президент России Владимир Путин. Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

По словам президента РФ, он старается не употреблять пиво в последнее время

Президент Российской Федерации Владимир Путин откровенно рассказал о своей личной жизни, признавшись что имеет внуков, а также поделился, как проводит свой досуг. Об этом он сказал в интервью по случаю своего 68 дня рождения, передает ТАСС.

Как отмечается, когда его попросили назвать количество внуков, Владимир Путин отказался. В отличие от семейных вопросов о своем досуге он говорил гораздо охотнее.

В частности, российский президент рассказал, что регулярно играет в хоккей и теряет "по два килограмма за игру", а также "фрирайдит" на лыжах.

Кроме того, отвечая на вопрос, может ли он с друзьями выпить "пивка в пятницу после работы" он отметил, что старается не употреблять этот напиток.

"Я стараюсь пиво не пить в последнее время. Брюшко растет", - ответил Путин.

Президент России также отметил, что, по словам давних друзей, за время президентства он "почти не изменился".

"Им виднее со стороны. И мне бы тоже хотелось особо не терять этих, знаете ли, человеческих черт. Потому что иногда есть такое ощущение, что из человека превращаешься в функцию. Но мне кажется, что все-таки мне удалось сохранить такие человеческие качества", - подытожил Путин.

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Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин скрывает имена и количество своих детей и внуков для их безопасности.

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