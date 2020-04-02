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Путин продолжил "карантинные выходные" в РФ до конца апреля

В то же время в зависимости от ситуации количество выходных может быть уменьшено

Владимир Путин РБК

Президент РФ Владимир Путин в эфире одного из российских телеканалов заявил, что нерабочие дни в стране будут продлены до 30 апреля. Об этом сообщает Медуза

По словам Путина, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация с распространением коронавируса, период нерабочих дней может быть "пересмотрен в сторону сокращения".

Вместе с тем президент РФ заявил, что в разных регионах России разная ситуация с обнаруженными случаями, поэтому власть на местах может самостоятельно выбирать, какие именно ограничительные меры будут приняты в рамках объявленного периода нерабочих дней.

Как отмечается, для наделения глав регионов дополнительными возможностями в вопросах борьбы с коронавирусом будет издан соответствующий президентский указ.

Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон об административной ответственности за нарушение правил поведения во время режима повышенной готовности и невыполнение предписаний санитарных врачей в условиях карантина. 

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