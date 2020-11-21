Путин продлил продовольственное эмбарго на продукты из Украины до конца 2021 года

Владимир Путин Фото из открытых источников

Также эмбраго продлили против ЕС, США и ряда других стран

Президент Российской Федерации Владимир Путин продлил действие своего указа о введении продовольственного эмбарго на импорт продуктов из стран, которые ввели антироссийские санкции. Об этом говорится на сайте российского Официального интернет-портала правовой информации.

Согласно документу, до 31 декабря 2021 года в России продлится продовольственное эмбарго на продукты из Украины, США, ЕС, Австралии, Норвегии, Канады, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна. Кроме того, российскому правительству поручено обеспечить осуществление мероприятий по реализации указа, а при необходимости – внести предложения по изменению срока действий указанных ограничений.

Известно, что в августе 2014 года правительство России в ответ на ужесточение западных санкций запретило импорт ряда продуктов из многих стран. В частности, запрет распространяется на ввоз мяса, молочных продуктов, рыбу и прочее.

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Напомним, недавно Российская Федерация ввела зеркальные санкции против Германии и Франции, которые те наложили на нее из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Тогда глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Навального могли отравить, но уже после госпитализации.