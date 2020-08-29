Путин признал результаты выборов в Беларуси

Александр Лукашенко и Владимир Путин Фото из открытых источников

По словам президента, "ничего идеального в мире не существует"

Российская Федерация признала результаты прошедших выборов в Беларуси и признаёт Олександра Лукашенко их победителем. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передаёт ТАСС.

"Мы исходим из того, что выборы состоялись. Я сразу это сделал, мы признали их легитимность и, как вы знаете, я поздравил Александра Григорьевича Лукашенко с победой на этих выборах. Все", - сказал Путин.

По словам президента, кто-то может сомневаться в результатах белорусских выборов, однако "ничего идеального в мире не существует, ни в политике, ни в экономике, ни в социальной сфере".

"У меня есть все основания сомневаться в том, что те, кто сомневается, были абсолютно честны", - добавил Путин.

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Напомним, протесты в Беларуси начались 9 августа после победы Александра Лукашенко на президентских выборах. По данным ЦИК, политик получил более 80 процентов голосов избирателей.

В ответ на это тысячи белорусов вышли на протесты, которые переросли в массовые беспорядки. Впоследствии тысячи граждан задержаны, кроме этого есть пострадавшие и погибшие.