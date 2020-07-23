Путин присвоил Кадырову новое звание

Президент Чечни Рамзан Кадыров РИА Новости

Главу Чечни перевели из структуры МВД в Росгвардию

Президент Росссийской Федерации Владимир Путин присвоил главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову звание генерал-майора. Об этом сообщил сам Кадыров на своей странице во "ВКонтакте"

"Вчера я имел честь принять поздравления в связи с присвоением воинского звания генерал-майора лично от президента России, Верховного главнокомандующего Владимира Путина… Во время телефонного разговора президент сам зачитал указ и поздравил меня с этим событием, пожелал дальнейших успехов. Это высокая оценка, которая очень дорогого стоит", - написал Кадыров.

Помимо этого, главу Чечни перевели из структуры МВД в Росгвардию.

Указ Владимира Путина о новом звании Рамзана Кадырова Рамзан Кадыров

Напомним, ранее Государственный департамент США внёс в чёрный список и ввёл санкции против Рамзана Кадырова, обвинив его в нарушении прав человека.

По словам госсекретаря Майка Помпео, Кадыров использует пандемию коронавируса в качестве оправдания для нарушения прав человека в Чеченской республике и преследования представителей ЛГБТ-сообщества, правозащитников, сотрудников независимых СМИ и других граждан, выражавших несогласие с главой Чечни.





