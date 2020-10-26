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Путин пригрозил НАТО развертыванием российских крылатых ракет в сторону Европы

Президент РФ Владимир Путин

 ТАСС

Российский президент назвал выход США из договора РСМД "серьезной ошибкой"

Президент Российской Федерации Владимир Путин пригрозил НАТО развернуть крылатые ракеты в сторону Европы в ответ на прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

По словам российского президента, выход США из этого договора является "серьезной ошибкой", которая может привести к новым угрозам для общеевропейской безопасности.

В то же время Владимир Путин потребовал от НАТО исключить размещение запрещенных договором о РСМД вооружений.

"Российская Федерация тем не менее готова в духе доброй воли и дальше не делать развертывание на европейской части территории страны ракет 9М729, но только при условии встречных шагов со стороны стран НАТО, исключающие размещение в Европе вооружений, ранее запрещенных по Договору о РСМД", - заявил российский президент. 

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Кроме этого, Путин призвал другие заинтересованные страны присоединиться к поиску схем, которые бы поддерживали стабильность без договора о РСМД. 

Напомним, недавно Соединенные Штаты заявили о готовности продолжить с Москвой Договор о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3) при условии временной заморозки размеров ядерных арсеналов. Однако, в РФ назвали предложение США заморозить размеры ядерных арсеналов обеих стран "неприемлемым". 

 
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