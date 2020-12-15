Путин поздравил Байдена с победой на выборах президента США

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Путин направил Байдену телеграмму, в которой пожелал ему всяческих успехов

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В частности, Путин направил Байдену телеграмму, в которой пожелал ему всяческих успехов.

По словам российского президента, РФ и США, "неся особую ответственность за глобальную безопасность и стабильность", могут, несмотря на разногласия, "реально способствовать решению многих проблем и вызовов, с которыми сталкивается мир".

В то же время Владимир Путин заявил, что со своей стороны готов к контактам и взаимосвязям с Байденом.

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Напомним, коллегия выборщиков США проголосовала за нового президента Соединенных Штатов: с результатом 306 голосов против 232 побеждает демократ Джо Байден. Инаугурация Байдена должна состояться 20 января.