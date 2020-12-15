Путин поздравил Байдена с победой на выборах президента США
Путин направил Байдену телеграмму, в которой пожелал ему всяческих успехов
Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
В частности, Путин направил Байдену телеграмму, в которой пожелал ему всяческих успехов.
По словам российского президента, РФ и США, "неся особую ответственность за глобальную безопасность и стабильность", могут, несмотря на разногласия, "реально способствовать решению многих проблем и вызовов, с которыми сталкивается мир".
В то же время Владимир Путин заявил, что со своей стороны готов к контактам и взаимосвязям с Байденом.
Напомним, коллегия выборщиков США проголосовала за нового президента Соединенных Штатов: с результатом 306 голосов против 232 побеждает демократ Джо Байден. Инаугурация Байдена должна состояться 20 января.