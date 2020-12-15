live
Новости » Мир Читати новину українською

Путин поздравил Байдена с победой на выборах президента США

из открытых источников

Путин направил Байдену телеграмму, в которой пожелал ему всяческих успехов

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В частности, Путин направил Байдену телеграмму, в которой пожелал ему всяческих успехов.

По словам российского президента, РФ и США, "неся особую ответственность за глобальную безопасность и стабильность", могут, несмотря на разногласия, "реально способствовать решению многих проблем и вызовов, с которыми сталкивается мир".

В то же время Владимир Путин заявил, что со своей стороны готов к контактам и взаимосвязям с Байденом.

Новости по теме: Гигантского парада не будет: Байден рассказал подробности предстоящей инаугурации

Напомним, коллегия выборщиков США проголосовала за нового президента Соединенных Штатов: с результатом 306 голосов против 232 побеждает демократ Джо Байден. Инаугурация Байдена должна состояться 20 января.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Шмыгаль заявил о втором пике безработицы в Украине В Украине есть работа, но есть большой вопрос, сколько за нее платят, – эксперт по рынку труда Госслужба занятости назвала размер пособия по безработице в Украине В Украине увеличился размер прожиточного минимума
Loading...

программы канала ZIK

Шанс на вакцину. Принятие бюджета-2021. Влияние Супрун на медицину | Ток-шоу
Вадим Карасев | Ток-шоу
Вырубка лесов. Рассмотрение бюджета. Наши за границей. Прогнозы футуролога | Детали дня | 14.12.20
Загруженность больниц. Протесты шахтеров. Вывоз леса-кругляка | Ток-шоу
Торговля с РФ. Локдаун. Газ и тарифы. Зверобой идет в Раду | Ток-шоу
Маруся Зверобой - в Раду. Министры без портфелей. Второй пик безработицы | Ток-шоу