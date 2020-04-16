Путин поручил перенести парад Победы
По словам президента, все массовые мероприятия в ознаменование 75-летия Победы должны быть отложены
Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил перенести парад Победы 9 мая. Об этом он заявил во время совещании Совбеза, пишет Эхо-Москвы.
"Риски в связи с коронавирусом не дают мне права проводить подготовку к празднованию 9 мая. Поручаю министру обороны, руководителям силовых ведомств изменить график и перенести подготовку к военному параду на Красной площади", - сказал Путин.
По словам президента, все массовые мероприятия в ознаменование 75-летия Победы должны быть отложены.
"Обязательно проведём все мероприятия в честь дня Победы в 2020 году, будет и парад в Москве, и марш "Бессмертного полка" - добавил Путин.
Напомним, ранее в РФ перенесли День окончания Второй мировой войны на 3 сентября.