Путин поручил перенести парад Победы

Парад Победы в Москве из открытых источников

По словам президента, все массовые мероприятия в ознаменование 75-летия Победы должны быть отложены

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил перенести парад Победы 9 мая. Об этом он заявил во время совещании Совбеза, пишет Эхо-Москвы.

"Риски в связи с коронавирусом не дают мне права проводить подготовку к празднованию 9 мая. Поручаю министру обороны, руководителям силовых ведомств изменить график и перенести подготовку к военному параду на Красной площади", - сказал Путин.

По словам президента, все массовые мероприятия в ознаменование 75-летия Победы должны быть отложены.

"Обязательно проведём все мероприятия в честь дня Победы в 2020 году, будет и парад в Москве, и марш "Бессмертного полка" - добавил Путин.

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Напомним, ранее в РФ перенесли День окончания Второй мировой войны на 3 сентября.