Путин подписал закон о штрафах за нарушение карантина: Как будут наказывать несознательных россиян

Владимир Путин Фото из открытых источников

Также российский президент подписал закон об уголовной ответственности за рапространение фейков о коронавирусе

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон об административной ответственности за нарушение правил поведения во время режима повышенной готовности и невыполнение предписаний санитарных врачей в условиях карантина. Об этом сообщает "Медуза".

Как отмечается, за невыполнение правил поведения во время режима повышенной готовности для граждан предусмотрены штрафы до 50 тысяч рублей (15,8 тыс. грн).

За нарушение карантина "при режиме ЧС или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих", грозит штраф до 40 тысяч рублей (12,6 тыс. грн), если же это привело к смерти или нанесло вред здоровью, то предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей (94,7 тыс. грн).

Помимо этого, российский президент подписал закон об уголовной ответственности за рапространение фейков о коронавирусе и борьбе с ним, а также пакет социально-экономических законов, принятых в связи с коронавирусом — в частности, о введении налога на вклады и о снижении страховых взносов.

Ранее сообщалось, что Путин перекладывает ответственность за коронавирус в России на правительство и не принимает никаких решительных мер, поскольку это вредит его рейтингу.

Напомним, накануне в РФ было зарегистрировано 440 новых случаев заражения COVID-19. Всего заболели 2777 человек.

Первой в России заявила о закрытии своих границ из-за коронавируса COVID-19 Чечня.