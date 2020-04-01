Путин перешел на дистанционный формат работы из-за коронавируса

Владимир Путин ТАСС

Пресс-секретарь российского президента считает, что Путин не должен демонстрировать, что он не покидает дом и находится, как и все граждане, в самоизоляции

Президент России Владимир Путин перешел на удаленную работу в связи с распространением коронавируса в стране.

Об этом сообщает РБК-Россия со ссылкой на слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

В частности, сегодня, 1 апреля, совещание по вопросам развития агропромышленного комплекса впервые пройдет в формате телеконференции.

Песков отметил, что все уже видели, что Путин удаленно принимал участие в саммите "двадцатки".

Однако, по его мнению, президент не должен демонстрировать, что он не покидает дом и находится, как и все граждане, в самоизоляции, и добавил, что Путин "обычно показательные меры не принимает, а принимает действенные меры".

Также пресс-секретарь Путина рассказал, что президента и всех, кто был с ним в больнице в Коммунарке, ежедневно тестируют на коронавирус после того, как стало известно, что главврач больницы, который проводил экскурсию, заразился COVID-19.

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Ранее сообщалось, что в Кремле подтвердили случай заражения коронавирусом у чиновника администрации Путина.