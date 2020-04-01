Путин перебрасывает ответственность за коронавирус на правительство и не принимает никаких решительных мер, ведь это вредит его рейтингу, - СМИ

Одновременно перзидент РФ инициировал меры экономической поддержки бизнеса и населения

Владимир Путин РБК

Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации из-за пандемии СOVID-19 и инициировал меры экономической поддержки бизнеса и населения, но не принимает никакие жесткие решения относительно борьбы с самим коронавирусом, ведь это может ударить по его рейтингам. Об этом сообщает Meduza со ссылкой на собственные источники, близкие к администрации президента и правительства.

Как отмечают источники, главным противником введения жестких ограничительных мер на уровне всей страны является сам Владимир Путин. Он воспринимает введения чрезвычайных мер как непопулярное решение, что может снизить его рейтинг, и не хочет делать этого самостоятельно. Именно поэтому все основные решения президент перекладывает на правительство в лице премьер-министра Михаила Мишустина.

Так же пресс-секретарь президента Дмитрий Песков постоянно перенаправляет журналистов с вопросами о возможном введении режима чрезвычайной ситуации к правительству.

Источники утверждают, что Путин не хочет "пугать народ" громкими названиями чрезвычайных мер. В итоге для них подбираются максимально нейтральные названия - "общая самоизоляция", "нерабочая неделю", а слово "карантин" стараются не употреблять.

Вместе с тем премьер-министр Михаил Мишустин также не спешит брать ответственность жесткие решения на себя. Новый премьер "боится" принимать такие решения и к тому же сильно озабочен своим имиджем, также его нерешительность можно объяснить тем, что он "технический" премьер.

Источники Meduza утверждают, что в правительстве введение чрезвычайного положения или режима чрезвычайной ситуации считается крайней мерой, и такой вопрос решает только президент.

Напомним, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что с 5 апреля будет полностью прекращен въезд и выезд из региона, чтобы помешать распространению коронавирусной инфекции COVID-19.