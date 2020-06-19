Путин назвал законным "присоединение" балтийских стран к СССР

Он утверждает, что присоединение этих стран соответствовало праву того времени

Президент РФ Владимир Путин Фото из открытых источников

Президент России Владимир Путин заявил, что присоединение Латвии, Литвы и Эстонии к Советскому Союзу в соответствии с пактом Молотова-Риббентропа соответствовало международному и государственному праву. Об этом он рассказал в своей статье "Настоящие уроки 75-й годовщины Второй мировой войны" для американского журнала The National Interest.

По словам президента РФ, в 1940 году Латвия, Литва и Эстония "присоединились" к СССР после подписания пакта Молотова-Риббентропа по согласию властей балтийских стран.

Также он утверждает, что вступление этих государств "соответствовало международному и государственному праву того времени". Путин подчеркивает, что страны Балтии "сохранили свои государственные органы, язык", а также "были представлены в высших государственных структурах Советского Союза".

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Кроме этого, Путин заявил, что у руководства СССР в сентябре 1939 года "была возможность перенести западные границы еще дальше на запад, вплоть до Варшавы", однако тогдашняя власть решила этого не делать.

Следует заметить, что Совет Европы в своих резолюциях рассматривает процесс вхождения государств Балтии в состав СССР как оккупацию, насильственную инкорпорацию и аннексию, а в 1983 году Европарламент также осудил его как оккупацию.

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Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин издал указ № 355 "Об Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания", который позволяет применять ядерное оружие.