Путин намерен вновь посетить аннексирован Крым

Президент РФ Владимир Путин Фото из открытых источников

В последний раз он был в Севастополе в марте этого года

Президент РФ Владимир Путин посетит аннексированный Крым для участия в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он уточнил, что мероприятие состоится на судостроительном заводе "Залив" в Керчи 16 июля.

"Президент завтра будет работать в Крыму, он примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ", - сказал Песков.

По его словам, глава государства пообщается с работниками завода "Залив", а также поучаствует в видеоконференции с представителями судостроительных комплексов "Севмаш" (Северодвинск) и "Северная верфь" (Санкт-Петербург), где также в этот день будут закладывать новые корабли.

Также 16 июля у президента РФ запланированы другие встречи, о которых будут информировать по ходу дня, и международный телефонный разговор.

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Напомним, ранее президент РФ заявил, что ему безразличны санкции западных стран, введенные против его страны за аннексию Крыма и агрессию против Украины.

Последний раз российский президент был в аннексированном Крыму в марте этого года. МИД Украины осудило тот визит, как и все предыдущие.