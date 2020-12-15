Путин наградил представителя России в ТКГ Грызлова орденом "За заслуги перед Отечеством"

Борис Грызлов Фото из открытых источников

Орден вручен за "выдающиеся заслуги в укреплении российской государственности и реализации внешнеполитического курса РФ"

Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил председателя Высшего совета партии "Единая Россия" и полпреда РФ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Бориса Грызлова орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени. Также глава Кремля поздравил Грызлова с 70-летием, которое тот празднует 15 декабря. Об этом сообщает РБК.

"Путин наградил Бориса Грызлова орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени. Орден вручен за "выдающиеся заслуги в укреплении российской государственности и реализации внешнеполитического курса Российской Федерации, значительный вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса страны и многолетнюю добросовестную работу", - раскрыло издание.

На сайте Кремля также опубликовали поздравление.

"Уважаемый Борис Вячеславович! Примите поздравления с 70-летним юбилеем. Все, кому довелось с Вами работать, неизменно отмечают Ваши высокие профессиональные качества и ответственный, государственный подход к решению поставленных задач. Уверен, что Ваш опыт, знания и энергия и впредь будут востребованы – на благо Отечества", - говорится в поздравлении Владимира Путина.

Напомним, ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук рассказал, что во время переговоров между ним и его российским коллегой Борисом Грызловым произошел конфликт из-за статуса временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.