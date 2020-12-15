live
Новости » Мир Читати новину українською

Путин наградил представителя России в ТКГ Грызлова орденом "За заслуги перед Отечеством"

Борис Грызлов Фото из открытых источников

Орден вручен за "выдающиеся заслуги в укреплении российской государственности и реализации внешнеполитического курса РФ"

Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил председателя Высшего совета партии "Единая Россия" и полпреда РФ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Бориса Грызлова орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени. Также глава Кремля поздравил Грызлова с 70-летием, которое тот празднует 15 декабря. Об этом сообщает РБК.

"Путин наградил Бориса Грызлова орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени. Орден вручен за "выдающиеся заслуги в укреплении российской государственности и реализации внешнеполитического курса Российской Федерации, значительный вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса страны и многолетнюю добросовестную работу", - раскрыло издание.

На сайте Кремля также опубликовали поздравление.

"Уважаемый Борис Вячеславович! Примите поздравления с 70-летним юбилеем. Все, кому довелось с Вами работать, неизменно отмечают Ваши высокие профессиональные качества и ответственный, государственный подход к решению поставленных задач. Уверен, что Ваш опыт, знания и энергия и впредь будут востребованы – на благо Отечества", - говорится в поздравлении Владимира Путина.

Новости по теме: Грызлов заявил о "еще двух государствах" в Украине: Киев требует объяснений

Напомним, ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук рассказал, что во время переговоров между ним и его российским коллегой Борисом Грызловым произошел конфликт из-за статуса временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Ученые нашли в лесах Амазонки деревни индейцев, которые похожи на циферблат В Болгарии археологи нашли затопленный город на дне Черного моря Возле Львова археологи откопали дом XVI века В Болгарии нашли маску "инопланетянина", датируемую V тысячелетием до нашей эры
Loading...

программы канала ZIK

Столкновения на митинге предпринимателей. Бюджет-2021. Выборы в США. Дела Майдана | Ток-шоу
Бюджет принят! Столкновения на Майдане. COVID-19 в мире. Трагическое селфи / Детали дня / 15.12.20
Надежда Савченко | Ток-шоу
Митинги ФЛП. Столкновения с правоохранителями. Бюджет-2021 | Ток-шоу
Митинг ФЛП. Принятие бюджета-2021. Особый статус Донбасса | Заседания ВРУ | 15.12.20
Протесты предпринимателей под Радой. Голосование за бюджет-2021 | Ток-шоу