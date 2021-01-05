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Путин и Меркель обсудили урегулирование конфликта в Украине

Владимир Путин и Ангела Меркель Фото из открытых источников

Речь шла о реализации минского "Комплекса мер" и итогах нормандских саммитов

Президент Российской Федерации Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, во время которого затронули вопрос урегулирования конфликта на Донбассе. Об этом 5 января сообщили в пресс-службе президента РФ. 

Как отмечается, стороны обсудили урегулирование в контексте реализации минского комплекса мер и итогов нормандских саммитов. Кроме этого, в разговоре Меркель и Путина речь шла о перспективах совместного производства вакцин от коронавируса.  

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"Обсуждены вопросы сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса с акцентом на возможные перспективы совместного производства вакцин. Затрагивались также некоторые аспекты внутриукраинского урегулирования, прежде всего в контексте реализации минского "Комплекса мер" и договоренностей, достигнутых в ходе "нормандских" саммитов", — говорится в сообщении. 

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Напомним, месяц назад во время телефонного разговора Владимир Путин подтвердил Ангеле Меркель, что готов продолжать работу в "нормандском формате", и заявил о "безальтернативности Минских соглашений как основы урегулирования и важности выполнения Киевом взятых обязательств".

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