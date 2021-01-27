Путин и Байден фактически договорились продлить действие ядерного договора

Джо Байден и Владимир Путин Фото из открытых источников

США ожидают, что процесс будет окончательно завершен в ближайшую неделю

Президент США Джозеф Байден и его российский коллега Владимир Путин почти достигли договоренности о продлении действия Договора о стратегическом наступательном вооружении. Об этом сообщают пресс-службы Кремля и Белого дома.

В частности, в России заявили, что взаимное согласие фактически достигнуто.

"Президенты выразили удовлетворение в связи с осуществленным сегодня обменом дипломатическими нотами о достижении договоренности о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях", – отметили в Кремле.

Там ожидают, что в ближайшие дни будут завершены все процедуры, которые обеспечат дальнейшее функционирование международно-правового механизма взаимного ограничения ракетно-ядерных арсеналов.

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В то же время в Белом доме уточнили, что процесс будет окончательно завершен в ближайшую неделю.

"Они (Джо Байден и Владимир Путин, – ред.) обсудили стремление обеих стран продолжить действие нового START на 5 лет, договорившись о срочной работе для завершения процедур для продления договора до 5 февраля. Они также договорились о дискуссии о стратегической стабильности относительно диапазона контроля вооружений и связанных с этим вопросов безопасности", – добавили в пресс-службе Белого дома.

Напомним, накануне президент США Джо Байден впервые после того, как возглавил Белый дом, провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. В ходе этого был обсужден ряд вопросов, в том числе проблемы Украины.