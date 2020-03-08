Путин хочет, чтобы сроки президента в России были ограниченными

Владимир Путин ТАСС

Он считает, что "для России важна сменяемость власти"

Президент России Владимир Путин заявил, что для страны будет лучше, если количество сроков избрания президента будет ограниченным.

Об этом он сказал в интервью для фильма "Пролетев над бездной", которое вышло в эфир телеканала "Россия-1", сообщает Интерфакс-Россия.

"На мой взгляд, чтобы гарантировать сменяемость власти - а для такой страны, как наша, это важно - все-таки лучше, если количество сроков избрания президента будет ограниченным", - отметил Путин.

Также президент РФ утверждает, что есть предложения относительно отмены количества сроков, на которые может избираться президент и добавил, что во многих странах нет никакого ограничения по срокам избрания главы государства.

"Кстати говоря, ничего необычного здесь нет. Во многих странах нет никакого ограничения по срокам избрания президента. На Западе, в тех же Штатах, с исторической точки зрения совсем недавно это было отменено. Рузвельт избирался четыре раза, неограниченное количество раз можно было избираться", - сказал Путин.

По его мнению, парламентская республика для России "абсолютно неприемлема", как и идея о создании каких-либо параллельных органов власти - например, о предоставлении Госсовету дополнительных функций.

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Он также рассказал, что "не намерен создавать неприемлемую для страны систему власти", чтобы сохранить должность.

"Я смогу контролировать ситуацию таким образом, чтобы она была стабильной. Но создавать ситуацию двоевластия на будущее, на перспективу для страны - это совершенно губительно", - пояснил Путин.

Напомним, ранее сообщалось, что благодаря Конституционной реформе в РФ у Путина будет гораздо больше полномочий, чем сейчас.

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Также отмечалось, что в Конституции РФ хотят закрепить пожизненную неприкосновенность Путина.