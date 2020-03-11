Путин: Думаю, что Меркель и Макрон поддержат парламентское измерение "нормандского формата"

Владимир Путин AP Photo

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон поддержат реализацию предложения председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука о создании межфракционного депутатского объединения "Межпарламентский диалог во имя мира: Украина ‒ Россия ‒ Германия ‒ Франция". Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин во время встречи с Медведчуком и спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин заявил, что Россия всегда готова поддержать идею подключить к "нормандскому формату" парламентариев России, Украины, Германии и Франции.

Он напомнил, что некоторое время назад они уже обсуждали эту тему с Медведчуком.

"Конечно, если парламентарии в России, Украине, в Германии и во Франции поддержат то, что делается на уровне исполнительной власти, мне кажется, это было бы очень хорошо, и я очень рассчитываю, что у вас это получится, надеюсь тоже, что при поддержке администрации президента Украины", - заявил Путин.

"Я знаю настрой французских и немецких коллег на эту работу. Единственное, что могу пожелать вам, - успехов", - заключил российский президент, добавив, что "мы со своей стороны всегда готовы включиться".

Напомним, в Москве 10 марта состоялась встреча делегации партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" с депутатами Государственной Думы Российской Федерации.

Целью встречи парламентариев двух стран стала презентация "Парламентского измерения "нормандского формата", которая проходит в рамках работы межфракционного депутатского объединения "Межпарламентский диалог во имя мира: Украина – Россия – Германия – Франция".