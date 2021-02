Прототип корабля для межпланетных путешествий от SpaceX разбился при посадке. Видео

SN9 не смог сделать ключевой маневр перед включением двигателей

Starship Twitter-страница NASA

Американская частная космическая компания SpaceX осуществила запуск 9-го прототипа межпланетного многоразового корабля Starship, однако он разбился при посадке. Соответствующие видеоролики опубликовали в NASA.

