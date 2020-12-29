Против Навального возбудили уголовное дело в России

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Навальный якобы потратил на личные цели 356 млн рублей, которые были собраны в качестве пожертвований для "Фонда борьбы с коррупцией"

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело якобы о мошенничестве в особо крупном размере в отношении российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает СК России и сам Навальный в своем Twitter.

Согласно сообщению СК, Алексей Навальный якобы потратил на личные цели часть из 588 млн рублей, которые были собраны в качестве пожертвований для "Фонда борьбы с коррупцией" и других некоммерческих организаций.

По данным следствия, Навальный, являясь руководителем ряда организаций, якобы потратил из этой суммы более 356 млн рублей на личные цели – приобретение имущества, материальных ценностей и оплату расходов, в том числе отдыха за границей.

"Путин, похоже, просто бьется в истерике. Я ж сразу сказал: они попытаются посадить меня за то, что я не умер, а потом искал своих убийц. За то, что доказал: за всем стоит лично Путин. Он вор, готовый убивать тех, кто отказывается молчать о его воровстве", – ответил в соцсетях оппозиционер на заявление ведомства.

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Напомним, президент России Владимир Путин во время пресс-конференции прокомментировал ситуацию с возможной причастностью сотрудников ФСБ РФ к отравлению Алексея Навального и заявил о поддержке оппозиционера спецслужбами США. "Кому он нужен. Если бы уже хотели, то наверняка довели бы до конца. А так его жена ко мне обратилась, и я тут же дал команду выпустить его на лечение в Германию", – заявил тогда Путин.