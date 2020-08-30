Против масок и вакцинации: В Лондоне тысячи людей вышли на протест

Протест против карантина и вакцинации в Лондоне Daily Express

Активисты не соблюдали масочный режим и социальной дистанции

В субботу, 29 августа, в Великобритании на Трафальгарской площади Лондона собрались более 10 тысяч активистов, которые выступили против карантина и обязательной вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает Daily Express.

Так, протестующие заявляли, что введенные карантинные меры нарушают их права и свободы. В связи с этим они вышли на улицы с плакатами против правил карантина (социальная дистанция, ношение масок или респираторов в общественных местах) и вакцинации от COVID-19.

Кроме этого, в листовках, которые анонсировали мероприятие, речь шла о том, что к акции присоединятся "лучшие профессиональные врачи и медсестры", которые выступят с речью.

Заметим, во время протеста активисты не соблюдали социальную дистанцию и были без защитных масок.

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Напомним, недавно похожая акция состоялась в Берлине. Там примерно 18 тысяч возмущенных граждан вышли на акцию с призывом к отставке федерального правительства и отмены коронавирусных ограничений.