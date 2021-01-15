Против экс-президента Франции Саркози открыли еще одно дело

Бывший президент Франции Николя Саркози Фото из открытых источников

Прокуратура проведет расследование в отношении контракта о предоставлении консультационных услуг

Национальная финансовая прокуратура Франции открыла производство против бывшего президента страны Николя Саркози относительно торговли влиянием для российской компании. Об этом пишет AFP.

В частности, прокуратура проведет расследование в отношении контракта о предоставлении консультационных услуг, который Саркози в 2019 году заключил с российской страховой группой "РЕСО-Гарантия".

По данным издания, за свои консультации экс-президент получил 3 млн евро.

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Напомним, ранее Национальная финансовая прокуратура выдвинула обвинения в создании "преступной группировки" бывшему президенту Франции Николя Саркози.