Протесты в Нигерии: Недовольство полицией стоило жизни более 50 людям

По данным правительства страны, эта цифра ниже

В столице Нигерии продолжаются протесты за реформирование полиции и добросовестное управление в стране. В их ходе уже немало погибших, сообщает Голос Америки.

Так, по данным правозащитной группы Amnesty International, по меньшей мере 56 участников протеста погибли в столкновениях с силовиками. При этом не менее 38 человек были убиты в этот вторник. 12 из них - в то время, когда силы безопасности открыли огонь по невооруженным людям на воротах Лекки в Лагос.

В свою очередь власти страны признали определенные жертвы в ходе протестов, но в более низком количестве. Военные же полностью отрицают обстрел протестующих.

Отметим, тысячи нигерийцев маршируя улицам, требовали распустить полицейский подразделение SARS, обвиняемый в пытках и убийствах граждан. Но после того как президент Мухаммад Бухари распустил его, протесты не утихли.

Сейчас демонстранты расширили свои требования, включив призывы к реформе полиции и добросовестного управления. В ответ на это власти Лагоса ввели 24-часовой комендантский час.

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Напомним, ранее в Нигерии взорвался бензовоз. Тогда сообщалось о 28 погибших, среди них были дети.