live
Новости » Мир Читати новину українською

Протесты в Минске: Возле резиденции Лукашенко применили слезоточивый газ

Силовики пустили газ в людей после того, как один из активистов написал "Лука ПНХ" на щитах заграждения

В белорусском Минске силовики применили слезоточивый газ против участников мирной акции протеста у резиденции президента Александра Лукашенко. Об этом сообщают "Вести".

Согласно сообщению, силовики пустили перцовый газ в людей после того, как один из активистов написал "Лука ПНХ" на щитах заграждения силовиков. После этого, протестующие отошли от заграждения силовиков и продолжили кричать "Сами себя травит".

Как известно, сегодня, 6 сентября, в Минске и всех крупных городах Беларуси проходят масштабные мирные акции протеста. Протестующие требуют отставки действующего президента Александра Лукашенко и проведения новых честных выборов.

Новости по теме: Отношения с Беларусью сохраняются, несмотря на паузу, - Кулеба

Напомним, ранее президент Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что ЕС не признает результатов выборов президента Беларуси, которые состоялись 9 августа. На фоне этого Евросоюз поднял вопрос о введении санкций против людей, причастных к насилию, репрессий и фальсификации выборов в Беларуси. 

К слову, после победы Александра Лукашенко на выборах в Беларуси вспыхнули массовые протесты, которые позже начали сопровождаться насилием. Результатом этого стало задержание десятков тысяч граждан, также есть пострадавшие и погибшие

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

"Укрзализныця" отменила посадку пассажиров в Тернополе "Укрзализныця": Кабмин хочет закупить в 2021 году 100 новых пассажирских вагонов "Укрзализныця" назначила новый поезд во Львовскую область Зачем приглашать профнепригодных тунеядцев, которых выгнали за границей? - Москаль о наблюдательных советах
Loading...

программы канала ZIK

Елена Лукаш | Ток-шоу
Михаил Чаплыга | Ток-шоу
Что будет с правительством? Работа парламентариев. Масштабные пожары. COVID-19 бурлит | Детали дня | 04.09.20
Вадим Карасев | Ток-шоу
Ирина Верещук | Ток-шоу
Светлана Крюкова | Ток-шоу