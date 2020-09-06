Протесты в Минске: Возле резиденции Лукашенко применили слезоточивый газ

Силовики пустили газ в людей после того, как один из активистов написал "Лука ПНХ" на щитах заграждения

В белорусском Минске силовики применили слезоточивый газ против участников мирной акции протеста у резиденции президента Александра Лукашенко. Об этом сообщают "Вести".

Согласно сообщению, силовики пустили перцовый газ в людей после того, как один из активистов написал "Лука ПНХ" на щитах заграждения силовиков. После этого, протестующие отошли от заграждения силовиков и продолжили кричать "Сами себя травит".

Как известно, сегодня, 6 сентября, в Минске и всех крупных городах Беларуси проходят масштабные мирные акции протеста. Протестующие требуют отставки действующего президента Александра Лукашенко и проведения новых честных выборов.

Напомним, ранее президент Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что ЕС не признает результатов выборов президента Беларуси, которые состоялись 9 августа. На фоне этого Евросоюз поднял вопрос о введении санкций против людей, причастных к насилию, репрессий и фальсификации выборов в Беларуси.

К слову, после победы Александра Лукашенко на выборах в Беларуси вспыхнули массовые протесты, которые позже начали сопровождаться насилием. Результатом этого стало задержание десятков тысяч граждан, также есть пострадавшие и погибшие.