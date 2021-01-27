Протесты в Индии: Пострадали более 80 полицейских, открыты десятки дел

Протест в Индии BBC

Беспорядки произошли в шести районах столицы Индии

В индийском Нью-Дели состоялись протесты фермеров, во время которых было разбито 8 автобусов и 17 частных автомобилей, а также пострадали 86 правоохранителей. Об этом сообщает NDTV.

Отмечается, что также есть пострадавшие среди протестующих, однако их количество не уточняется. Всего было открыто 22 дела о беспорядках и вандализме.

Во время протестов участники акции на тракторах двинулись к центру Нью-Дели, дошли до Красного форта, прорвали баррикады и вошли в него. В связи с этим правоохранители применили дубинки, чтобы вывести митингующих из форта. Также беспорядки произошли в шести районах индийской столицы.

Напомним, вчера, 26 января, десятки тысяч фермеров устроили массовые акции на тракторах в знак протеста против аграрных реформ премьер-министра страны Нарендры Моди. Митинг устроили из-за несогласия с законами, которые ослабляют правила продажи, ценообразования и хранения сельскохозяйственной продукции, а также вводят понятие свободного рынка.

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Ранее сообщалось, что в Индии заявили о предотвращение попыток китайских военных пересечь спорный участок границы в НАКе Ла в Северном Сиккиме. В результате пострадали по меньшей мере 20 китайских солдат и четверо индийских военных.