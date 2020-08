Протесты в Беларуси: Илону Маску предложили финансово поддержать активистов

Маску объяснили, что протестующие в Беларуси требуют внимания мирового сообщества

Основатель технологических компаний Tesla и SpaceX, американский изобретатель и миллиардер Илон Маск отреагировал на протесты в Беларуси и спросил, чем может помочь жителям страны. Об этом он написал в комментарии в Twitter.

Так, в социальной сети пользователь Эрвин Вейков опубликовал видео протестов в Беларуси и тегнул в заметке Илона Маска и Билла Гейтса.

"Беларусь горит. Убийства, избиения и пытки — так автократы "побеждают" свои выборы. Распространяйте это...Кто — нибудь, чей голос точно услышат, – это сейчас", - подписал сообщение Эрвин Вейков.

#Belarus #UseYourLeverage to #FreeBelarus #ЖивеБелорусь Belarus is on fire. Murders, beatings, and torture: this is how autocrats "win" their elections. Spread the word. @elonmusk , @billgates , anybody with the voice - use it now. Share this video and link five other people. pic.twitter.com/szSnYRHvbb

Впоследствии Илон Маск отреагировал на протесты сочувствием и спросил, чем он может помочь в этой ситуации.

На что автор статьи ответил ему: "Прежде всего, протестующие в Беларуси требуют внимания мирового сообщества, я думаю, вы можете помочь в этом". Кроме этого, пользователь сети отметил, что Маск мог бы помочь финансово и дал контакты людей, которые собирают деньги на поддержку активистов.

Hi Elon! Thank you for noticing the problem. First of all, the protesters in Belarus need the attention of the world community, I think you can help with this. You can help financially, here are the contacts of people who raise money for the protesters https://t.co/kdnFvwTEoE