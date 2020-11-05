Протесты "отрезали" афроамериканский электорат от Трампа и это стало ключом к победе Байдена, – эксперт-международник

Телеканал ZIK

Еще год назад Трамп ставил на афроамериканцов, ведь они давали ему значительный процент поддержки

Для Дональда Трампа афроамериканцы были критически важным сегментом электората. Протесты по-сути отрезали этот электорат от Трампа и это является основным ключом победы Джо Байдена.

Об этом в эфире программы "Международная панорама" на телеканале ZIK заявил эксперт-международник Владислав Фарапонов.

Комментируя ход выборов президента в Соединенных Штатах Америки эксперт отметил, что в США, как и в Украине, сегодня ощущается нехватка кадров.

Даже у демократов, которые пока занимают лидирующие позиции, нет кому заменить Джо Байдена, если с ним вдруг что-то случится.

"То есть надо понимать, что и республиканцы, и демократы ищут новых "Маккейнов", нового Обаму. И не факт , что до следующих промежуточных выборов они их найдут", – отметил Владислав Фарапонов.

Он также прокомментировал "электоральную карту" кандидатов в президента США. По словам эксперта, электорат, на который еще год назад ставил Трамп, сегодня фактически принес победу Байдену.

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"Для Трампа был критически важным сегментом электората афроамериканцы. Протесты по-сути отрезали этот электорат от Трампа. То есть он был важным для него еще до начала протестов, еще год назад, но протесты действительно отрезали, и мы видим, что лишь 11% поддержали Трамп. Я думаю, что это все-таки является таким основным ключом победы Байдена, по крайней мере за популярным голосованием. Но будем ждать окончательных подсчетов в ключевых штатах ", – сказал Владислав Фарапонов.

Напомним, 3 ноября в Соединенных Штатах состоялись выборы президента и вице-премьера. Американцы выбирали 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов и местные органы власти.

Как сообщали, рекордные свыше 100 млн избирателей досрочно проголосовали на выборах президента США до дня выборов.

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