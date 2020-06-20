Протестующие во Франции залили Минздрава красной краской

Минздрав Франции Фото из открытых источников

Протестующие выступили против плохих условий труда медицинских работников в государственном секторе

Французские протестующие в субботу облили вход в министерство здравоохранения страны красной краской, которая символизировала кровь умерших от COVID-19. Об этом сообщает France info.

Отмечается, что этой акцией протестующие выступили против плохих условий труда медицинских работников в государственном секторе.

Организатор протеста, активистская группа Attac, пояснила, что медицинские работники годами жалуется на недостаток финансирования, коек и оборудование, чтобы они могли должным образом ухаживать за пациентами.

Активисты также разместили возле министерства здравоохранения гигантский баннер в форме медали под названием "Медаль презрения".

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Ранее сообщалось, которые в Франции 2 июня началась вторая фаза ослабление карантина.