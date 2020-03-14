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"Просили помощь - дали пощечину": В Италии рассказали, как ЕС способствовал борьбе с COVID-19

Иллюстративное изображение Фото из открытых источников

Помощь в борьбе с коронавирусом Италия смогла получили за пределами Евросоюза - из Китая

Власти Италии обвинили страны Европейского Союза в том, что их помощь в борьбе с коронавирусом в стране является недостаточным. Об этом сообщает издание The Financial Times.

Как отмечается, Германия блокирует поставки медицинской продукции и игнорирует призыв Италии о помощи с медикаментами. В частности, во избежание возможного дефицита Германия решила запретить экспорт масок и другого медицинского оборудования в другие страны. Однако, в результате этого предприниматели начали жаловаться на то, что вынуждены прекратить поставки товаров на рынок Италии.

В связи с этим помощь Италия смогла получили уже за пределами Евросоюза. В частности, Китай переслал стране большую партию медицинских масок.

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Кроме этого, Европейский центробанк не поддержал финансовую стабильность страны. Несмотря на это, глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что европейский центробанк не ставил задачу "закрыть спреды между 10-летними итальянскими государственными облигациями и немецкими облигациями.

"В итоге эта разница в результате падения итальянских бумаг выросла на 60 базисных пунктов, что является наибольшим разрывом. После чего фондовый индекс миланской биржи упал на 17%", - говорится в материале.

Следствием этого также стало усиление позиций евроскептиков. Так, по словам лидера партии Лига Севера Маттео Сальвини, когда Италия нуждалась в помощи, ей дали пощечину".

"Италия нуждалась в помощи, и ей дали пощечину. Единственная помощь, которая пришла из Европы, заключалась в том, чтобы вызвать крах фондового рынка и заставить спред сойти с ума. Вчера Италия потеряла 68 миллиардов евро сбережений", - подытожил Маттео Сальвини.

Напомним, недавно украинка, которая сейчас работает в одной из итальянских больниц, рассказала, что медицинская система Италии трещит по швам и медицинского персонала не хватает.

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