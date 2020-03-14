"Просили помощь - дали пощечину": В Италии рассказали, как ЕС способствовал борьбе с COVID-19

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Помощь в борьбе с коронавирусом Италия смогла получили за пределами Евросоюза - из Китая

Власти Италии обвинили страны Европейского Союза в том, что их помощь в борьбе с коронавирусом в стране является недостаточным. Об этом сообщает издание The Financial Times.

Как отмечается, Германия блокирует поставки медицинской продукции и игнорирует призыв Италии о помощи с медикаментами. В частности, во избежание возможного дефицита Германия решила запретить экспорт масок и другого медицинского оборудования в другие страны. Однако, в результате этого предприниматели начали жаловаться на то, что вынуждены прекратить поставки товаров на рынок Италии.

В связи с этим помощь Италия смогла получили уже за пределами Евросоюза. В частности, Китай переслал стране большую партию медицинских масок.

Кроме этого, Европейский центробанк не поддержал финансовую стабильность страны. Несмотря на это, глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что европейский центробанк не ставил задачу "закрыть спреды между 10-летними итальянскими государственными облигациями и немецкими облигациями.

"В итоге эта разница в результате падения итальянских бумаг выросла на 60 базисных пунктов, что является наибольшим разрывом. После чего фондовый индекс миланской биржи упал на 17%", - говорится в материале.

Следствием этого также стало усиление позиций евроскептиков. Так, по словам лидера партии Лига Севера Маттео Сальвини, когда Италия нуждалась в помощи, ей дали пощечину".

"Италия нуждалась в помощи, и ей дали пощечину. Единственная помощь, которая пришла из Европы, заключалась в том, чтобы вызвать крах фондового рынка и заставить спред сойти с ума. Вчера Италия потеряла 68 миллиардов евро сбережений", - подытожил Маттео Сальвини.

Напомним, недавно украинка, которая сейчас работает в одной из итальянских больниц, рассказала, что медицинская система Италии трещит по швам и медицинского персонала не хватает.