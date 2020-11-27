Прощание с Марадоной: Работник похоронного бюро сделал фото с мертвым футболистом

Работника уже уволили за такую выходку

Неоднозначный поступок работника похоронного бюро с Марадоной Фото из открытых источников

В Аргентине разразился громкий скандал, связанный с погребением великого футболиста Диего Марадоны после того, как один из сотрудников похоронной компании "Pinier", который занимался подготовкой тела к прощальной церемонии сделал весьма неоднозначный поступок. Об этом сообщает портал Тп.сом.аг.

Он сделал фото у открытого гроба Марадоны, на котором хорошо видно, как он позирует, положив руку на лоб покойного, а левой рукой демонстрирует жест, что "класс".

После того как это фото разлетелось по сети в Аргентине и грянул мощный скандал. Большинство пользователей резко осудили такое неуважение к великому футболисту. Стоит отметить, что Марадону в итоге хоронили в закрытом гробу.

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Владелец похоронного бюро "Pinier" уже принес извинения семье Марадоны, заявив, что сотрудник уволен. Добавим, что слоган похоронной компании говорит: "Наша забота имеет значение".

Неоднозначный поступок работника похоронного бюро с Марадоной Фото из открытых источников

Матиас Морли, адвокат покойного Марадоны уже выступил с резким заявлением и пообещал наказать сотрудника похоронного бюро.

"Учитывая распространение образа Диего на смертном одре, я лично позабочусь о том, чтобы найти мерзавца, который сделал эту фотографию. Все виновные в такой трусости заплатят", - написал адвокат.

Напомним, вчера, 25 ноября в возрасте 60 лет умер легендарный аргентинский футболист Диего Марадона после того, как 11 ноября его выписали из больницы, где спортсмен перенес операцию через субдуральную гематому.

Впоследствии стало известно, что на прощании с легендарным аргентинским футболистом Диего Марадоной, которое состоится в президентском дворце, ожидают не менее миллиона человек.