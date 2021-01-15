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Производитель вакцины "Спутник V" рассказал о планах выпускать до 6 млн доз в месяц

РИА Новости

Один из производителей российской вакцины "Спутник V" компания Biocad к маю планирует производить до шести миллионов доз препарата в месяц. Об этом Дождю рассказал генеральный директор компании Дмитрий Морозов.

"Мы выпустили больше 1,2 миллиона доз до декабря и сейчас ведем большое техническое перегружение, чтобы выйти на уровень 4-5 миллионов доз в самое ближайшее время и, может быть, к маю, на уровень шесть миллионов доз", — сказал он, уточнив, что "ближайшее время" — это начало февраля.

Помимо Biocad, производственное соглашение на выпуск вакцины "Спутник V" оформили "Генериум", "Медгамал", "Биннофарм" и "Р-Фарм".

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Напомним, ранее президент Владимир Путин поручил перейти от масштабной к массовой вакцинации в России с 18 января. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, до конца января в гражданский оборот поступит 2,1 миллиона доз вакцины. 
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