Производитель известного рома переходит на дезинфицирующие средства для рук

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Шотландская компания нашла рецепт на веб-сайте ВОЗ

В Шотландии компания Verdant Spirits, известная своим джином и ромом, также переключилась на производство дезинфицирующих средств для рук. Об этом сообщает издание "Голос Америки".

"Так, кто-то обратил мое внимание на рецепт на сайте Всемирной организации здравоохранения. Он очень четкий и понятный и с ним легко работать", - рассказал владелец Verdant Spirits Эндрю Макензи.

Также здесь запустили страницу для обеспечения бесплатным средствами для санитарной обработки рук медицинских работников и уже получили немалые пожертвования. Желающих купить их товар также хватает.

По его словам, как только об этом узнало общество, телефон не умолкает.

"Мы не можем удовлетворить все потребности и рассматриваем возможность увеличить производство", - отметил Макензи.

Он уточнил, что Verdant Spirits будет разливать дезинфицирующее средство в пятилитровые контейнеры. Их продуктом уже заинтересовались на Мальте, в Ирландии и Соединенных Штатах.

Отметим, сейчас во многих странах возник кризис по продаже антисептиков для рук, который рекомендуют применять во время пандемии коронавируса. На сегодня их практически нельзя найти на полках супермаркетов и аптек.

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